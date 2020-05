Continua l’emergenza Coronavirus nel mondo e Trump attacca nuovamente la Cina. Per il tycoon il virus è peggio di Pearl Harbour.

Non si è ancora arrestata l’emergenza sanitaria da Coronavirus nel mondo. Infatti sono oltre 260mila i decessi legati all’epidemia, come riportano i dati della John Hopkins University. Purtroppo al primo posto per numero di decessi ci sono gli Stati Uniti, con quasi 73mila morti a causa del Covid. Così Trump torna ad attaccare Cina, dando per scontato che il virus sia d’origine asiatica e creato in laboratorio.

Per il tycoon, il presunto attacco cinese è peggio di Pearl Harbour e addirittura dell’attacco terroristico dell’11 settembre. Proprio l’epidemia sta creando una vera e propria rottura tra Washington e Pechino, dove i rapporti non sono mai stati semplici. Dall’inizio della pandemia Trump ha subito puntato il dito contro il governo cinese che di tutta risposta ha sbeffeggiato il presidente americano anche attraverso i cartoni animati. Una guerra fredda che potrebbe portare ad una rottura totale tra i due paesi leader dell’economia mondiale.

Coronavirus, non solo Trump: un terzo degli americani dice no al vaccino

Eppure il Coronavirus non sembra essere un complotto solamente per Trump. Infatti c’è una buona fetta della popolazione americana che appoggia l’idea del presidente a stelle e strisce, puntando il dito contro la Cina ed addirittura rifiutando un possibile vaccino. Infatti, secondo un sondaggio, circa un cittadino su tre rifiuterebbe un eventuale vaccino contro il Covid-19.

Il sondaggio promosso dalla Bospar rivela un importante dato, con il 39,7% della popolazione americana pronta a dire no al vaccino. Tra questa grande fetta di cittadini, la fascia tra i 18 ed i 24 anni è quella meno incline a vaccinarsi. Secondo la Bospar, solamente il 57,8% si è dichiarato pronto a farsi immunizzare.

La Bospar ha poi rivelato che le donne sarebbero meno incline a vaccinarsi rispetto agli uomini, così come i repubblicani (sostenitori di Trump) rispetto ai democratici. Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) attualmente ci sarebbero ben 8 vaccini in fase di sperimentazione.

