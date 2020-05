Coronavirus, Daniele Gastaldello frena di fronte a una ripresa delle attività calcistiche. Mentre la Serie A in linea di massima freme, il capitano del Brescia mostra tutta la perplessità sua e della squadra a proposito di un ritorno in campo.

Mentre il mondo del calcio freme per tornare in campo quanto prima, Daniele Gastaldello frena e lo fa a nome di tutto il Brescia. Il capitano delle rondinelle, intervistato da La Repubblica oggi in edicola, si è mostrato contrariato rispetto a una ripresa della Serie A.

Posizione comprensibile, essendo Brescia una delle città più colpite in assoluto. Un’esperienza che ha profondamente colpito il difensore: “Credo che al centro e al sud non sia arrivato davvero quello che si è visto in Lombardia. E per fortuna, dico. A Brescia tutti siamo stati toccati, tutti noi conosciamo qualcuno che ha subito la tragedia sulla pelle, abbiamo scoperto quanto poco basti per rovinare una famiglia”.

Coronavirus, Gastaldello dice ‘no’ a un ritorno in campo

Ed è per questo che il 36enne si dice non pronto a tornare sul rettangolo di gioco come in molti vorrebbero: “Se lo chiedono a me dico di no. E poi non ci sono neanche i presupposti, non ci sentiamo sicuri. Ci chiedono di riprendere ad allenarci e di tornare in campo subito, concentrando dodici partite in un mese e mezzo: è ingiusto, ne va dell’incolumità di tutti i giocatori”.

Un grido di aiuto, quello di Gastaldello, lanciato a nome di tutti: “Io parlo per me e per i compagni: se il prezzo della ripresa è farci male anche seriamente, non ne vale più la pena”. Perché la paura, nonostante tutte le eventuali preoccupazioni del caso, è tanta. “Sì, abbiamo paura. Siamo esposti, tutti, non solo noi calciatori, ma magazzinieri, fisioterapisti, massaggiatori. Tutti a contatto, inevitabilmente”, ammette il giocatore senza remore.

Potrebbe interessarti anche —-> Estate 2020, distanze tra ombrelloni e contapersone: le ipotesi per ripartire

L’atleta veneto si mostra perplesso anche di fronte a una delle ultimissime ipotesi avanzate per i club che dovranno ritornare a lavorare collettivamente: “Sento che la soluzione sarebbe chiuderci in ritiro due mesi: non ha senso, è contro natura, siamo professionisti ma anche esseri umani, abbiamo mogli, figli. Non c’è nemmeno un protocollo ancora”.

I tempi, semplicemente, non sono maturi. Esporsi adesso per questione economiche rischierebbe di essere tremendamente pericoloso per il sistema calcio, il quale non include solo i giocatori ma anche tanti operai che lavorano attorno alla società. Il coronavirus, del resto, è ancora lì pronto a tornare ferocemente. E’ questo, in sintesi, il pensiero del leader della squadra lombarda.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24