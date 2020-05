Coronavirus, l’esperto non ha dubbi: il Covid-19 si sta man mano indebolendo. Oltre che per le contromisure prese, starebbe avvenendo anche per alcune mutazioni in atto. Ecco quanto sostenuto quest’oggi in Senato.

Il coronavirus sta perdendo forza e intensità. Parola di Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. L’esperto si è pronunciato quest’oggi in Senato dove ha spiegato appunto cosa si evince dagli ultimi dati raccolti.

Coronavirus, perdita di potenza per il Covid-19?

“Stiamo osservando che il Covid-19 sta perdendo potenza”, ha spiegato il docente. E questo starebbe avvenendo non solo per le misure nel frattempo prese dalla nostra comunità, ma anche per una diretta involuzione del ceppo stesso: “Il virus sta continuando a mutare – spiega l’esperto -, ma sta facendo mutazioni che non gli sono più utili”, aggiunge.

Un depotenziamento, spiega il dottor Ciccozzi, che si evince anche dagli stessi numeri che giungono quotidianamente: “Lo vediamo anche della decrescita dei decessi e dal calo anche dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Questo, oltre che per le misure prese, dipende anche dalla perdita di potenza di cui abbiamo detto”.

E potrebbe esserci un altro alleato a nostro favore: il caldo. Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia del San Raffaele di Milano, parallelamente, sostiene infatti che l’ondata estiva potrebbe ulteriormente indebolire la pandemia in corso. “E’ molto probabile che il caldo possa diminuire il livello di aggressività del virus”, ha riferito ai microfoni del Corriere della Sera.

