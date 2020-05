Bundesliga, è confermato: si torna in campo il 16 maggio. Dopo l’autorizzazione della cancelliera Angela Merkel, è arrivato l’annuncio poco fa del presidente Christian Seifert.

E’ ufficiale: la Bundesliga ripartirà il prossimo 16 maggio. Dopo la decisione annunciata ieri, ora c’è anche la data precisa per quanto riguarda il fischi d’inizio. Il dubbio era tra metà e fine mese, ma si è deciso di anticipare il rilancio del campionato tedesco fermato come tutti per l’emergenza coronavirus.

La Bundesliga riparte il 16 maggio

A riferirlo è stato Christian Seifert, presidente della federcalcio teutonica, in conferenza stampa. “Il rischio di infezione per il calciatori è estremamente basso e non più alto e rischioso rispetto a tanti altri settori”, ha motivato il dirigente alla stampa. Tuttavia, come giusto che sia, sarà un “campionato in libertà vigilata”, con continui aggiornamenti e controlli per i diretti protagonisti.

Se tutto dovesse andare per il meglio, la fine del torneo è prevista per il 28 giugno. “Ma ciò non significa che il coronavirus non deve essere preso seriamente”, ha commentato al contempo Seifert. Anzi: “Servono disciplina e rispetto, saremo vigili sugli sviluppi per evitare problematiche”, ha aggiunto.

La decisione è giunta dopo l’ok della cancelliera Angela Merkel. Oltre alla massima divisione, anche la cadetteria tedesca dovrebbe ripartire la prossima settimana ma si attende ancora la comunicazione in merito. Una decisione, questa, che potrebbe fare da apripista per tanti altre competizione in stand-by, tra cui anche la Serie A italiana che freme per ritornare alla normalità.