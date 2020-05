Amici Speciali, Enrico Nigiotti costretto a rinunciare al programma. È lo stesso artista a spiegare il perché

Prossimamente su Canale 5 andrà in onda “Amici Speciali”. Per il primo anno Maria De Filippi porta in TV un nuovo format del programma con vecchi partecipanti del talent e non. Soltanto pochi giorni fa era stato annunciato l’elenco dei partencipanti: Gaia vincitrice di Amici 19 ed il secondo classificato Javier, Alberto Urso e Giordana Angi primo e seconda classificata dell’edizione scorsa. Per la categoria ballo anche Andreas, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino e Umberto: tutte vecchie conoscenze del talent. Per il canto, invece, Irama, The Kolors, Michele Bravi, Random ed Enrico Nigiotti.

Confermatissimo Giuliano Peparini alla direzione artistica del programma, in più una novità. Anna Pettinelli, Daniela Cappelletti e Federica Gentile saranno in studio per rappresentare le proprie radio, rispettivamente RDS, Radio Italia e RTL 102.5.

Amici Speciali, Enrico Nigiotti rinuncia al programma

I protagonisti di #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia sono: Irama, Gaia, Andreas, Michele Bravi, Javier, The… Pubblicato da Amici di Maria De Filippi su Martedì 28 aprile 2020

In uno degli ultimi post pubblicati sulla pagina Facebook “Amici di Maria De Filippi” era scomparso il nome di Enrico Nigiotti. Apriti cielo. Fan iracondi, complotti e maldicenze se ne sono lette di tutte. Ecco perché è stato proprio l’artista toscano a voler fare chiarezza sull’accaduto. “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali” così comincia il messaggio di Enrico Nigiotti su Instagram. “Ho un bellissimo rapporto con Maria, ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa – conclude l’artista – non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Baci”.

