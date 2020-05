Ecco l’inquietante statistica dell’Istat, in cui vengono esposti i dati sui tagli della sanità pubblica negli ultimi 10 anni. Il Covid-19 ha messo ancora più in luce il problema

Con l’arrivo del Covid-19 in Italia sono venuti ben a galla tutti i problemi e limiti della sanità pubblica. I tagli effettuati negli ultimi anni hanno depotenziato di molto il Servizio sanitario nazionale, con gli ospedale in grande difficoltà nella fase più acuta dell’emergenza. E i dati dell’Istat rivelano come il sistema italiano sia divenuto così farraginoso. Negli ultimi 10 anni, infatti, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato si sono ridotti di 44mila unità. Nel 2009, infatti, erano circa 694mila gli occupati del Ssn, mentre alla fine del 2018 erano 650mila.

Tagli alla sanità pubblica, 44mila dipendenti in meno: tutti i dati dell’Istat

Secondo il report pubblicato dall’Istat sul personale del Servizio sanitario nazionale, i medici (odontoiatri e veterinari compresi) con contratto stabile sono il 5,4% in meno rispetto a 10 anni prima. Il 25% di queste cessazioni sono state, però, compensate da un assunzione con contratti flessibili. Ma un altro dato negativo riguarda l’età media di chi lavora nelle strutture sanitarie. Secondo l’indagine dell’Istituto italiano di statistica per il personale a tempo indeterminato del Ssn è di 52,3 anni per gli uomini, 49,9 per le donne. L’età si alza se parliamo delle cariche dirigenziali: oltre il 60% dei dirigenti medici ha più di 55 anni e quasi il 40% supera i 60. Dunque, sempre meno operatori e sempre più vecchi. Per quanto riguarda le retribuzioni, lo stipendio medio dei medici dirigenti è di 83mila euro lordi, che si abbassa a 73mila per i dirigenti non medici e, infine, di 31mila per il personale medico non dirigente.

