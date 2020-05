Per la serie “ricette top”, prepariamo oggi un delizioso gateau di patate, una ricetta di facile preparazione, dal risultato garantito.

Il gateau di patate è una ricetta classica della cucina partenopea. Il suo successo ha però valicato i confini regionali ed oggi è una delle preparazioni più conosciute. Si tratta di una ricetta che può essere preparata comodamente a casa e che richiede passaggi per nulla complessi.

Gli ingredienti per un gateau di patate facile e gustoso (per 6 persone)

Patate: 1 kg

Burro: 100 g

Parmigiano reggiano: 60 g

Provola affumicata: 60 g

Tuorli d’uovo: 3

Albumi: 2

Salame: 80 g

mozzarella: 150 g

Prezzemolo: q.b.

Pangrattato: q.b.

Sale: q.b.

Ricette top: i passaggi per preparare un gateau di patate delizioso

Per prima cosa, laviamo le nostre patate, facendo molta attenzione a eliminare tutti i residui di terra. A questo punto, possiamo metterle in pentola, immerse in acqua fredda, fino a portarle ad ebollizione. Saliamo l’acqua e lasciamo cuocere per circa 40 minuti. Siamo a questo punto pronti per scolare le patate e togliere la buccia.

Dopo aver sbucciato le patate, passiamole con uno schiacciapatate, fino a farle diventare una purea, che andremo a mettere in una casseruola. A questo punto, uniamo il burro a dadini, i tuorli e il parmigiano già grattugiato. Sistemiamo di sale e mescoliamo il tutto. Dopo aver mescolato un po’ il composto, andiamo ad aggiungere il salame (che alcuni sostituiscono con il prosciutto) e infine andiamo ad aggiungere il prezzemolo.

Continuiamo a mescolare con l’ausilio di un cucchiaio di legno. Aggiungiamo a questo punto gli albumi (precedentemente montati a neve). Prendiamo a questo punto una teglia da forno, la imburriamo e la cospargiamo di pangrattato, come a formare una vera e propria patina. Versiamo all’interno della teglia metà del nostro composto e adagiamoci sopra la mozzarella. Dopo aver formato il “letto” di mozzarella, copriamo il tutto con la restante parte del composto. Cospargiamo ancora di pangrattato.

Il forno dovrà essere preriscaldato. Inforniamo il nostro composto e lasciamo cuocere per 30-40 minuti 180°. Quando vediamo formarsi una deliziosa crosticina dorata, allora siamo pronti per sfornare il nostro gateau. Lasciamolo intiepidire un po’, prima di sformarlo nel piatto.

Come abbiamo visto, i passaggi per un facile e gustoso gateau di patate sono semplici e non richiedono preparazioni complesse. Il risultato è garantito!

