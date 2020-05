Una semplice e deliziosa crostata per colazione e merenda, ecco come prepararla con pochi semplici passi

Intramontabile dolce per grandi e piccini, la crostata, da sempre soddisfa tutti. Ideale per colazione, merenda, è semplice e veloce da preparare. Vediamo come.

INGREDIENTI

110 g Burro freddo

215 g Farina 00

3 Tuorli

85 g Zucchero a velo

400 g Nutella

90 g Burro di cacao

Latte per spennellare q.b.

Ricetta per una crostata super golosa

Per preparare una deliziosa crostata, partire dalla pasta frolla. In un mixer versare la farina, il burro freddo e mixare per qualche istante. Trasferire tutto su un piano da lavoro e nel mezzo aggiungere i tre tuorli. Setacciare lo zucchero a velo ed iniziare ad impastare nel più breve tempo possibile. Non appena l’impasto risulterà compatto, avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo in frigo per 30 minuti.

Riprendere l’impasto e stenderne la maggior parte. Teniamo una parte del composto per fare le righe dopo. Ottenuta la forma desiderata, mettere in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Versare la nutella o qualsiasi altra marmellata, crema o confettura desiderata all’interno della nostra pasta frolla.

Stendere il residuo di pasta frolla rimasto, fare delle strisce ed apporle sopra la nostra crostata. Spennellare con latte ed infornare a 160° per 40 minuti in forno statico.