Spunta la classifica dei 10 calciatori ed ex che sono stati maggiormente cercati nel 2019: spuntano delle sorprese

Il Corriere dello Sport online ha riportato una classifica stilata da Pornhub, tra i più famosi siti per adulti, riguardo la top 10 dei calciatori ed ex più cercati nel portale lo scorso anno.

Al 10mo posto troviamo David Beckham, ritiratosi nel 2013, anche un po’ a sorpresa perché la posizione sarebbe potuta essere più elevata visto il gradimento che riscontra tra il pubblico femminile. Al nono posto invece c’è l’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema che negli scorsi anni è stato invischiato in strane vicende dagli sfondi sessuali. All’ottavo invece Raheem Sterling, ala del Manchester City, che dal punto di vista extra calcistico non sembra molto chiacchierato. Altro calciatore delle Merengues ad occupare la classifica con la settimane posizione è Eden Hazard. Con il sesto posto ci affacciamo in Italia, alla Juventus, grazie a Paulo Dybala. L’argentino è molto apprezzato per i suoi occhi ed il viso da ragazzino. Rispettivamente 5° e 4° ci sono Mbappé del Paris Saint Germain e Sanchez dell’Inter ma in prestito dal Manchester United.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, Dybala è ufficialmente guarito: tampone negativo

Pornhub, calciatori più cercato dello scorso anno: il podio

Il podio non manca di qualche sorpresa. Al terzo posto troviamo l’argentino Mauro Icardi, punta del PSG, che da anni fa coppia con la bella Wanda Nara che è il sogno di molti uomini. Al secondo posto Leo Messi. La leggenda del Barcellona si fa scalzare dal rivale Cristiano Ronaldo che vince la classifica piazzandosi in prima posizione.

Una classifica che può riflettere anche il gradimento estetico da parte del pubblico per questi calciatori finiti nella top ten. Per buona pace di qualcuno che non è d’accordo…

LEGGI ANCHE—> Diletta Leotta, un leopardo a spasso per Milano! – FOTO