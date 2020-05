Papa Francesco ha parlato telefonicamente con un ragazzo disabile ed ha fatto una battuta che sta divertendo tantissimi fedeli e non.

Il COVID-19 ha senza dubbio mandato molte persone in crisi. Anche i più religiosi non hanno potuto non riflettere sul fatto che la malattia originaria di Wuhan fosse un male davvero incredibile, che ha fatto vacillare anche i più fedeli. In tal senso le immagini della preghiera solitaria del Papa in una Piazza San Pietro vuota ancora fanno male. Ora che si vede finalmente l’orizzonte dopo la montagna, ecco che i fedeli tornano a sperare e ad essere ottimisti per il futuro dell’Italia e di tutto il mondo. Oggi il Papa ha fatto l’ennesimo gesto per sollevare un fedele in questo momento e tenere tutti i cattolici del mondo vicini.

LEGGI ANCHE —> Florian Schneider è morto, era il fondatore dei Kraftwerk

Papa Francesco al telefono: “Santo? Forse ci vedremo all’inferno” – VIDEO

Il Papa ha deciso di chiamare una famiglia che, da quanto si apprende nella telefonata, gli ha scritto una lunga e complessa lettera. Il Santo Padre alla fine, spinto da quello che ci doveva essere scritto, ha deciso di farsi sentire ed ha chiamato. La commozione nella stanza è palpabile e tutti sono felici, pieni di gioia per quello che sta succedendo. I genitori di un ragazzo disabile, di cui si è parlato nella lettera, immediatamente rispondono e gli passano il Santo Padre.

LEGGI ANCHE —> Napoli, un imprenditore si è suicidato per la crisi: l’annuncio di Conte

La telefonata con il giovane Andrea

La madre del ragazzo, il giovane Andrea di Caravaggio, subito spiega a Papa Francesco come il figlio sia molto devoto. Prega sempre e sta vicino ai sacerdoti ed alle sacerdotesse. “Caro Andrea, tutto bene? Sai che ti manderò la papalina che mi hai chiesto? Vai avanti sempre, sappi che sono molto contento della lettera che mi hai mandato”, gli dice il Papa con tono gentile e calmo. La madre poi propone, un giorno, di andare a trovare insieme Franscesco a Roma.“Venirmi a trovare? Certo, quando le cose miglioreranno”, specifica però il Papa. Sul finire c’è anche il tempo per una piccola battuta. La madre del ragazzo, commossa, dice al suo interlocutore argentino che è un vero e proprio Santo. La risposta è tipica di Papa Francesco: “Io già un Santo? Dopo la morte forse ci ritroveremo all’inferno, altro che Santo!”, chiude scherzando. Di seguito il video condiviso da “Provincia di Cremona”.