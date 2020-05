Con un post sulla sua pagina Facebook, il ministro dello Sport Spadafora ha annunciato l’approvazione delle leggi per le Olimpiadi invernali del 2026 e per l’ATP di Torino

Da due giorni, l’Italia è (almeno in parte) ripartita con la Fase 2. Un segnale importante per spingere il Paese verso una ripresa, sia a livello economico che di relazioni sociali. Per continuare su questa linea, il Governo si sta concentrando anche sullo sport. Pochi minuti fa, il ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato con un post su Facebook l’approvazione delle leggi per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e per le finali ATP di Torino.

“Queste due competizioni daranno un segnale importante” scrive il ministro dello Sport: “Ci saranno più possibilità a livello lavorativo, in preparazione delle manifestazioni“. Spadafora ha tenuto a ringraziare tutti gli enti sanitari e non che, insieme alle forze politiche, hanno reso possibile questo importante passo verso un ritorno alla normalità.

Spadafora, dubbi sulla ripresa della Serie A

Se per quanto riguarda le Olimpiadi invernali del 2026 e le finali ATP di Torino sia arrivata in questi minuti la conferma da parte del ministro dello Sport Spadafora, lo stesso non si può dire della Serie A. Il calcio è ancora fermo e, a quanto detto dal ministro in alcune delle sue ultime uscite, la sua ripresa è decisamente in bilico. Resta ancora da capire quando riprenderanno gli allenamenti di squadra e se, con le tempistiche a disposizione, sarà possibile riorganizzare un calendario.

In questi giorni, intanto, i club di Serie A stanno dando il via ad allenamenti singoli dei giocatori. Si tratta quasi esclusivamente di brevi corse e esercizi per recuperare la forma fisica migliore, mentre sono esclusi esercizi con la palla e con altre persone.

