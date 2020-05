La crisi economica provoca un’altra vittima: a Napoli un imprenditore sui è suicidato impiccandosi. Il Premier Conte: “Notizia dolorosa”

La crisi economica, accentuata dalla chiusura delle aziende a causa del lockdown imposto dal governo per fronteggiare il Coronavirus, ha provocato un’altra vittima. A Napoli un piccolo imprenditore sui è suicidato, impiccandosi nel capannone della sua azienda, nella periferia est della città campana. Il 57enne deceduto, a detta dei familiari, era oppresso dalla crisi legata al Covid-19 e non ha saputo reggere al peso psicologico. L’uomo ieri sera non era tornato a casa, così la famiglia ha dato l’allarme. Oggi le forze dell’ordine hanno trovato il suo cadavere, con una lettera scritta dal 57enne.

Napoli, suicidato imprenditore per la crisi economica: l’annuncio di Giuseppe Conte

Antonio Nagaro, questo il nome dell’imprenditore, lascia una moglie e una figlia. I motivi del suicidio sono stati spiegati in una lettera d’addio: non riusciva a pagare i fornitori e i dipendenti. Il 57enne si è impiccato questa notte nella sua azienda di allestimenti per uffici, nel quartiere di Barra a Napoli. Sulla morte di Nagaro è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con Rete Impresa. “E’ una notizia dolorosa – afferma il Premier – siamo vicini alla famiglia“. Un motivo più per accelerare i provvedimenti del governo: “Dobbiamo tutti affrontare un periodo molto duro, lavoriamo per affrettare i tempi e portare questa settimana nel Consiglio dei Ministri il decreto legge“.

