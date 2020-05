Dopo alcune giornate di sole, torna a cambiare il meteo sulla penisola grazie ad un fronte freddo in transito. Così si rinnovano piogge e temporali.

Dopo una settimana di bel tempo sulla penisola, che ci ha offerto anche assaggi d’estate, la situazione potrebbe cambiare. Infatti il meteo italiano dovrà vedersela con un fronte freddo, pronto a riportare piogge e venti sulla penisola. Così questa apparente calma atmosferica sarà spezzata da un imminente cambiamento che vedrà protagonisti nuovi temporali sulla penisola. Andiamo quindi a vedere dove colpiranno queste precipitazione che caratterizzeranno questo mercoledì.

Al momento ci troviamo in un contesto abbastanza tranquillo, ma in giornata i temporali potrebbero cambiare tutto. Le nubi inizieranno a caratterizzare i cieli del Nordest e del Centrosud. Nel corso della giornata delle infiltrazioni d’aria più fresca dai quadranti nord-orientali permetteranno la formazione di alcuni temporali. Le piogge iniziamlmente colpiranno l’arco alpino, per poi spostarsi in giornata sul basso Veneto, la Romagna e l’Emilia. Col passare delle ore, queste precipitazioni continueranno a spostarsi arrivando a toccare Marche, Abruzzo, parte del Lazio ed in serata arriveranno fino alla Puglia, Basilicata e Molise. Con lo spostamento delle piogge a sud, il tempo inizierà a migliorare sulle regioni settentrionali.

Durante questo mercoledì avremo quindi un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche. Infatti, il fronte freddo transiterà sulla penisola e, durante il suo percorso, porterà con sè piogge e perturbazioni. Le precipitazioni partiranno dalle regioni del Nord per poi arrivare al Sud. Andiamo quindi ad analizzare la situazione meteorologica di oggi.

Sulle regioni del Nord Italia, al mattino le piogge bagneranno le vette alpine. I cieli non risulteranno più totalemente sereni, ma con nubi in transito su tutte le regioni. Le piogge pian piano si sposteranno verso il Centro, lasciando così asciutto il quadro meteorologico settentrionale. Le temperature caleranno, con massime che si attesteranno tra i 20 ed i 23 gradi.

Sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione meteorologica a tratti piovosa lungo l’Appennino. Queste condizioni precarie si verificheranno già dalle prime ore del mattino. Le prime piogge potrebbero verificarsi in Emilia Romagna nel corso della giornata, per poi spostarsi sulle Marche. Anche qui le temperature risulteranno in calo, con massime intorno ai 19 e 25 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, dopo una mattinata piuttosto tranquilla, la situazione dovrebbe cambiare. Infatti con lo svilupparsi della giornata, la situazione meteorologica si evolverà, portando piogge su Campania, Basilicata e Puglia. Situazione migliore in Sicilia, il sole caratterizzerà questo mercoledì. Anche nel comparto meridionale le temperature risulteranno in calo, con massime dai 21 ai 27 gradi.

