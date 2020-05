Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede fa retromarcia: finita l’emergenza Covid-19 alcuni boss della mafia potrebbero tornare in carcere

Non si placano le polemiche intorno alla scarcerazione di alcuni boss mafiosi, in seguito al decreto emanato per far fronte all’emergenza Covid-19. Dopo le dimissioni di Francesco Basentini, presidente del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (il Dap), ora anche il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è al centro della bufera. Mentre dall’opposizione si chiede la sfiducia, il guardasigilli prova a rimediare l’errore compiuto della Magistraura. “Sono determinato a proseguire la lotta alla mafia – ha affermato Bonafede nel suo discorso alla Camera di mercoledì mattina – stiamo valutando una norma che consenta ai magistrati sorveglianza di rivalutare le scarcerazione dei capi della criminalità organizzata, alla luce delle mutate condizioni dell’emergenza Coronavirus“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cos’è e come funziona il Dap, che “libera” Cutolo e Zagaria

Covid-19, il Ministro Bonafede ci ripensa: il caso dei boss della mafia scarcerati

Le parole del ministro Bonafede sono state accolte in Aula con brusii e gesti di disapprovazione. Gran parte delle scarcerazioni sono avvenute per le gravi patologie dei detenuti, ma molte altre, invece, fanno riferimento all’emergenza Covid-19. Il guardasigilli ora vuole che i giudici riesaminino la posizione di coloro che sono stati scarcerati, per far tornare in cella chi ne ha le condizioni. Sono 376 i detenuti fatti uscire dal carcere, alcuni trasferiti agli arresti domiciliari e altri affidati ai servizi sociali. Tra loro ci sono anche i casi dei boss di mafia, camorra e ‘ndrangheta Pasquale Zagaria, Francesco Bonura e Vincenzo Iannazzo, condannati al 41-bis. A causa di questo scandalo il capo del Dap Basentini è stato sostituito con Dino Petralia.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Bonafede ha annunciato novità per i detenuti

Coronavirus, scarcerazione dei boss. Bonafede: “In cantiere decreto per uno stop”. https://t.co/9g8jWEvlnC via @repubblica — MC79 (@Virus1979C) May 6, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24