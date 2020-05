Scandalo in Ligue 1. El Melali, un giocatore dell’Angers che aveva da poco rinnovato col club, è stato denunciato: si masturbava in cortile

Di questi tempi, nonostante l’emergenza Coronavirus abbia bloccato il calcio giocato, si continua comunque a parlare dello sport più famoso al Mondo. Eredivisie e Ligue 1 sono state le prime due competizioni in Europa a sospendere la stagione in via definita. Proprio parlando di campionato francese, però, c’è un altro aspetto che in queste ore sta facendo parecchio discutere.

El Melali, ala algerina in forza all’Angers che ha da poco rinnovato il suo contratto, è stato denunciato e ora rischia grosso. Il motivo? Diversi testimoni lo hanno sorpreso a masturbarsi in pubblico, direttamente nel cortile di casa sua. Il giocatore è già stato interrogato dalla Polizia, e potrebbe incorrere in gravi sanzioni sia da parte delle autorità che del suo club.

El Melali, la procura rivela: “Episodio simile il mese scorso”

Il giocatore algerino dell’Angers El Melali potrebbe pagare a caro prezzo quello che ha combinato qualche giorno fa. Diversi suoi vicini di casa, infatti, hanno testimoniato di averlo colto a masturbarsi nel cortile di casa sua. “Non aveva preso nessuno di mira e non mostrava atteggiamenti aggressivi” spiega l’avvocato del giocatore, Sandra Chirac-Kollarik.

Nonostante anche il giocatore stesso abbia ammesso l’errore durante l’interrogatorio, sembra che El Melali non sia nuovo a episodi del genere. Secondo quanto svelato dalla procura francese, infatti, già il mese scorso era stato aperto un fascicolo per lo stesso reato. Allora, però, il testimone che denunciò il fatto non riuscì ad identificare esattamente il colpevole.

