Da lunedì è iniziata la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Continua l’attesa sul maxi decreto, così il premier Conte chiede un patto.

Da lunedì è iniziata ufficialmente la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Più libertà per i cittadini, per i quali sono stati concessi maggiori spostamenti, ma intanto la politica continua a lavorare. Il premier Conte ha infatti incontrato i sindacati, non nascondendo nessuna difficoltà. Infatti, il governo sta organizzando il maxi decreto da più di un mese, ma nonostante ciò non si riesce a trovare un accordo sulla maggioranza.

Conte però continua ad elaborare il decreto, affermando che la priorità sarà preservare l’occupazione. Il premier però ricorda che a causa delle cospicue chiusure di attività economiche una parte dei posti di lavoro sarà bruciata, rendendo i prossimi mesi duri dal punto di vista sociale.

Per questi motivi il premier ha chiesto ai sindacati un nuovo patto sociale, equo e moderno, una sfida accolta di buon gusto dai sindacati, che si sono detti pronti ad affrontare questi cambiamenti. La leader della Cisl, Annamaria Furlan, dopo aver dialogato con Conte ha affermato: “Pronti a ridisegnare il Paese“, parole appoggiate poi dal leader Uil, Carmelo Barbagallo.

Fase 2, il maxi decreto in elaborazione: manca accordo sulle imprese

Ma, come anticipato, del nuovo provvedimento studiato da Giuseppe Conte non si riescono a trovare alcuni accordi. Infatti se il reddito di cittadinanza è stato rinominato contributo di emergenza, per sottolineare che durerà due mesi e poi scomparirà, continua a tenere banco il capitolo imprese.

Infatti potrebbe slittare nuovamente l’approvazione del testo. In merito il presidente degli industriali, Carlo Bonomi, ha già affermato di non condividere la strategia del governo. Nonostante ciò, durante l’incontro di domani si potrebbe chiudere il cerchio.

Nelle ultime ore è tornato a parlare Roberto Gualtieri. Il Ministro dell’Economia ha annunciato lo stanziamento di 3,25 miliardi per la sanità. Ma non solo, infatti Gualtieri ha confermato l’arrivo di contributi consistenti per Comuni, Regioni e Città metropolitane e soprattutto ha ridisegnato il tanto atteso pacchetto per le aziende.

Dalle parole del ministro dell’economia si capisce che ci saranno 12 miliardi per il pagamento dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione. Ma non solo, infatti saranno stanziati 30 miliardi per le garanzie che Sace rilascerà alle banche per i prestiti alle imprese e 4 miliardi per il Fondo Centrale per i prestiti alle piccole medie imprese.

Per le grandi imprese, il provvedimento partirà attraverso la Cassa Depositi e Prestiti con un fondo di 50 miliardi, La stessa cassa partirà con tre meccanismi: direttamente nel capitale delle imprese, acquisterà azioni di società strategiche in Borsa in caso di attacchi ostili; interverrà in operazioni di ristrutturazione aziendale per le imprese in crisi ma con prospettive di sviluppo.

Vedremo se nella giornata di domani si troverà finalmente un accordo o se il decreto slitterà nuovamente alla prossima settimanna.

