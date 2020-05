Durante un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, il Premier Conte si è espresso anche sulla possibilità o meno di andare in vacanza

Dopo due mesi di lockdown e blocco totale agli spostamenti, l’Italia è finalmente ripartita. Da due giorni, si è ufficialmente entrati nella cosiddetta Fase 2, che garantirà la ripresa a scaglioni delle attività lavorative e maggiori allentamenti per quanto riguarda gli spostamenti. Considerando i numeri in calo, il pensiero degli italiani va anche alla prossima estate, e alla possibilità di poter andare o meno in vacanza.

A tal proposito, il Premier Giuseppe Conte ha tenuto a rassicurare tutti nel corso di un’intervista rilasciata per Il Fatto Quotidiano. “Sicuramente saranno necessarie cautele, ma potremo andare in vacanza” dichiara Conte, che anzi aggiunge: “Sarebbe un bel segnale se tutti andassero al mare o in montagna, in modo da aiutare il settore turistico“.

Estate in vacanza? La conferma del ministro Franceschini

Anche il ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini, nei giorni scorsi, ha tenuto a sottolineare come il Governo sia a lavoro per consentire una ripresa delle principali attività turistiche. Il settore è sicuramente uno di quelli che più sta subendo le conseguenze dell’emergenza, con perdite ingenti. Il ministro Franceschini è al lavoro per proporre misure volte a permettere riaperture che possano garantire il massimo della sicurezza.

Sarà quindi possibile passare l’estate in vacanza? Secondo quanto detto dal Premier Conte, e confermato dal ministro Franceschini, ci sono buone possibilità che questo avvenga. Sarà necessario il massimo della cautela, e su questo si dovrebbero avere novità già dalle prossime settimane. Oltre ad alberghi e stabilimenti balneari, anche teatri e musei sono in attesa di sapere del loro futuro.

