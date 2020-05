Fase 2: la situazione legata al settore del turismo è complicata e a testimoniarlo c’è l’annuncio dei licenziamenti da parte di Airbnb.

Fase 2: una situazione molto complicata quella legata al mondo del turismo. Come riporta Il Post, la nota piattaforma di affitto camere e appartamenti privati, Airbnb, ha annunciato i prossimi licenziamenti. A dar voce all’annuncio è stato proprio Brian Chesky, Amministratore Delegato, nonché co-fondatore dell’azienda leader negli affitti.

Come leggiamo dalla fonte, l’Amministratore Delegato ha annunciato che Airbnb è pronta a licenziare 1.900 dipendenti su 7.500 totali. Questo va a significare che un quarto dei suoi dipendenti perderà il suo posto di lavoro, a causa della terribile pandemia da Coronavirus, che ha colpito tutto il mondo. La ripartenza, per il settore del turismo, è una questione molto delicata e l’ultimo annuncio di Airbnb ne da testimonianza.

Fase 2: Airbnb costretta a licenziare 1.900 dipendenti

Come riporta Il Post, i licenziamenti messi in atto da Airbnb, azienda leader negli affitti di camere e appartamenti privati, ammontano a 1.900 dipendenti, ovvero un quarto del totale. Sono numeri molto preoccupanti che danno un’idea di come il settore del turismo stia affrontando una delle crisi più grandi degli ultimi tempi.

Le parole dell’Amministratore Delegato Chesky, riportate da Il Post, parlano di decremento degli introiti per la stagione 2020: “I guadagni – sostiene l’AD – saranno meno della metà di quelli del 2019”.

Come leggiamo dalla fonte, i licenziamenti annunciati da Airbnb, riguarderanno tutti i Paesi. Per quanto riguarda l’America, come riporta il Post, i dipendenti licenziati avranno una buonuscita pari a 14 settimane di stipendio, al quale va aggiunta una settimana di stipendio per ogni anno di lavoro presso l’azienda. Inoltre, coloro che subiranno licenziamento in America, riceveranno assicurazione sanitaria per un ulteriore anno.

F.A.