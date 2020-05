Un grande incendio ha colpito ieri il grattacielo Abbco negli Emirati Arabi. Nel rogo sette persone sono rimaste ferite lievemente

Una notte di paura quella di ieri per il grattacielo di Abbco negli Emirati Arabi. Le fiamme hanno improvvisamente travolto la struttura di Sharjah alta ben 48 piani intorno alle ore 21 locali. L’incendio ha quasi completamente distrutto l’interno dell’edificio situato a Nord di Dubai. Ovviamente durante il rogo tutti coloro che erano all’interno dell’edificio sono stati evacuati.

Tra le fiamme ben 7 persone hanno riportato delle lievi ferite, ed hanno subito le cure dei paramedici stesso sul posto, a riferirlo ci ha pensoato il direttore della Difesa civile di Sharjah, Sami Khamis Al Naqbi.

Abbco Tower in #AlNahda, #sharjah. Near Taj Bangalore restaurant. Even as firefighters from Sharjah Civil Defence battle the blaze, the #fire is still raging and nearby towers are at risk. Residents evacuated.

Video: Fire breaks out in Sharjah building https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/j7ECnVteM7

— Vicky Kapur (@vickykapur) May 5, 2020