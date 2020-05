Diletta Leotta stupisce ancora una volta i suoi fan con una foto nella quale indossa un top succinto che non lascia spazio a dubbi

Diletta Leotta ormai è un appuntamento quotidiano per i fan che vogliono godere della sua bellezza. La bella giornalista durante questo periodo di quarantena ha spesso ammaliato con foto su Instagram che a volte non hanno lasciato spazio a molta fantasia. Tra un giro per Milano con un pantaloncino leopardato, un “tuffo” nella piscina gonfiabile in terrazzo ed un allenamento in top, la Leotta è pronta sempre a far brillare gli occhi di milioni di italiani.

Diletta Leotta, top e shorts per far impazzire il web

Vestita totalmente in bianco, sopra ha un top succinto ampiamente scollato il quale mette in mostra l’importante petto di cui madre natura le ha fatto dono. Indossa poi degli shorts “invisibili” che sono davvero molto corti ed anche qui lo stacco di gambe manda in visibilio tutti. A contorno l’abbronzatura dorata che la rende ancora più raggiante e la mano tra i capelli ancor più sensuale. Si può dire sia la bellezza indiscussa dei social? Di sicuro ha pochi rivali in questo momento e l’apprezzamento del pubblico lo dimostra tutti i giorni.

