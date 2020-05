Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina annuncia le novità sull’esame orale della Maturità. Ecco le contromisure della scuola per la chiusura per il Covid-19

La scuola, chiusa a causa del Covid-19, riaprirà i cancelli agli studenti da settembre, ma per molti ci sarà da sostenere l’esame di Maturità. Ma tale prova, in programma dal 17 giugno, verrà effettuata soltanto in presenza fisica degli alunni, a differenza della didattica che in questa fase è solamente online. Niente prove scritte: l’esame sarà soltanto orale e, come affermato dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina “avrà una durata massima di un’ora“. La ministra ha confermato che “la prova si svolgerà davanti ad una commissione composta da membri interni e da un presidente esterno, affinché gli studenti siano valutati da chi conosce il loro percorso di studio“.

Scuola, il Ministro Azzolina spiega le modalità dell’esame orale della Maturità

Sarà un anno davvero particolare anche per la scuola, con gli esami di Maturità svolti esclusivamente in forma orale. Il ministro Azzolina, nel suo discorso alla Camera, ha spiegato le modalità in cui si svolgerà la prova. Verrà discusso un elaborato riguardante le discipline specifiche dell’indirizzo scolastico e un breve testo di letteratura italiana, già studiato nel corso del quinto anno. Infine il candidato dovrà analizzare il materiale scelto dalla commissione e verranno verificate le conoscenze sull’argomento “Cittadinanza e Costituzione”. La prova orale potrà assegnare un massimo di 40 punti, mentre i crediti totali accumulati potranno avere un peso massimo di 60 punti, con il classico voto minimo di 60/100 da raggiungere per il diploma. E’ previsto che l’esame possa svolgersi in video conferenza o con altre modalità telematiche nel caso di cambiamenti di condizioni epidemiologiche.

