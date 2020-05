Continuano le ricerche sul Covid-19. Uno studio negli Stati Uniti avrebbe rilevato un nuovo ceppo più contagioso di quello attualmente conosciuto.

I ricercatori di tutto il mondo continuano a studiare il Covid-19. Sono state accellerate le ricerche per permettere di trovare un vaccino contro la malattia che ha portato ad oltre 200mila decessi mondiali. Al momento però, nonostante gli studi dell’Università di Chicago e dello Spallanzani, ancora deve uscire un vaccino. Ovviamente ad allungare i tempil ci pensano anche le questioni burocratiche.

Le ricerche, però, avrebbero portato alla luce un nuovo ceppo del Covid-19. La questione non è cosa da poco, infatti qeusto nuovo ceppo sarebbe più contagioso di quello conosciuto prima. Lo studio è avvenuto nel laboratorio di Los Alamos National Laboratory, nel New Mexico e poi rilanciato sul quotidiano, Los Angeles Times. Andiamo quindi a vedere cosa rivela lo studio svolto negli Stati Uniti.

Covid-19, scoperto nuovo ceppo: lo studio nel laboratorio di Los Alamos

Dopo settimane di studio al laboratorio di Los Alamos, i ricercatori avrebbero fatto la sorprendete scoperta, ossia la presenza di un ceppo più contagioso. Successivamente a pubblicare lo studio ci ha pensato la rivista specializzata BioRxiv. Il sito è noto tra i ricercatori per condividere le notizie del campo prima he venga sottoposto a revisione paritaria.

Secondo i ricercatori americani, il ceppo mutato è apparso in Europa solamente a Febbraio, per poi diffondersi rapidamente fino agli Stati Uniti.

L’allarme dei ricercatori non è dovuto solamente alla maggiore contagiosità. Infatti chi ha assunto il virus con questo ceppo, potrebbe essere maggiormente propenso ad un secondo contagio, rendendo così il virus più pericoloso. Il laboratorio di Los Alamos è riuscito ad individuare ben 14 variazioni del virus, ma lo studio non riferisce se questo nuovo ceppo sia più letale di quello precedentemente conosciuto.

Secondo lo studio i pazienti avrebbero una carica virale maggiore. Ma un’analisi approfondita in collaborazione con la University of Sheffield e l’University of Duke rivela che il tasso di ricovero in ospedale è pressochè lo stesso.

L.P.

