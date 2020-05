Non si possono fare gli stessi errori due volte: in merito al Covid-19 ne parla l’OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS fa le sue valutazioni sul Covid-19 e torna a parlare al pubblico. “Questo virus passerà, ma non dobbiamo farci trovare impreparati per un’eventuale prossima pandemia”. Ed aggiunge: “Grazie al virus possiamo gettare le basi su sistemi sanitari che siano in grado di fronteggiare problematiche del genere”. Anche il direttore generale dell’OMS scansa dall’ipotesi di liberi tutti, infatti, su un ritorno al lockdown commenta: “E’ un rischio esistente se i Paesi non gestiscono la transizione con un approccio a fasi”.

Covid-19, USA contro Cina: ma l’OMS ha una idea chiara

Coronavirus, Usa contro Cina per una polemica infinita. L’amministrazione Trump da settimane accusa apertamente il governo di Pechino di essere responsabile della diffusione del Covid-19. E negli ultimi giorni ha affondato il colpo, anche se prove certe non ce ne sono, forse non e ne saranno mai.



OMS, per bocca della dottoressa Maria Van Kerkhove. “Da tutte le prove viste, più di 15.000 sequenze genetiche, ritengo che questo virus sia di origine animale”, ha detto spegnendo tutte le polemiche. Il tramite potrebbe essere nei pipistrelli, ma c’è ancora molto da chiarire prima di arrivare ad una conclusione certa. Ancora più chiaro Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’OMS. Il Covid-19 E la conferma è arrivata oggi anche dall’, per bocca della dottoressa. “Da tutte le prove viste, più di 15.000 sequenze genetiche, ritengo che questo virus sia di origine animale”, ha detto spegnendo tutte le polemiche. Il tramite potrebbe essere nei pipistrelli, ma c’è ancora molto da chiarire prima di arrivare ad una conclusione certa. Ancora più chiaro Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’OMS. Il Covid-19 ha origini naturali come la SARS e l’Ebola . “Ma se gli Stati Uniti hanno dati differenti, li condividano”.

La Cina però sente di essere sotto assedio, anche per non aver informato per tempo gli altri Paesi di quanto fosse pericoloso il virus. Oggi l’ultimo ad insinuare dubbi è stato Ben Wallace, segretario alla Difesa britannica, intervistato da Radio Lbc. Secondo lui i cinesi dovranno rispondere a molte domande, per prima quella sulla mancata velocità con la quale hanno informato il mondo della crisi.

