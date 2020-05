Covid-19, aumentano i prezzi: tutti i rincari del mese di aprile. Andare a fare la spesa costa in media un poco di più. Tra i prodotti più colpiti troviamo la frutta e la verdura

L’attività che ci ha accompagnato per questo periodo di lockdown è stata senza dubbio andare a fare la spesa. Per la maggior parte dei cittadini era diventata nei mesi scorsi l’unica attività consentita per uscire di casa. Di conseguenza, molto spesso, ci siamo ritrovati a fare delle grandi scorte di cibi e alimenti per “sopravvivere” al lockdown. Ma rispetto al blocco dell’economia in quasi tutti i settori, quello alimentare ha registrato un incremento complessivo del 2,8 % ad aprile. Andare al supermercato costa di più rispetto al passato. I dati condivisi dall’Istat testimoniano il rincaro di alcuni prodotti in particolare, tra cui frutta e verdura. Ad esempio il costo delle arance è cresciuto del 24%, a causa dell’aumento dei prezzi logistici di stoccaggio. Alcuni vegetali come i cavolfiori sono balzati all’insù addirittura del 93%, così come broccoli, carote e cipolle, sempre per gli stessi motivi.

Si registrano anche rincari per alcuni salumi, come il prosciutto cotto (+ 13%), soprattutto perchè vengono acquistate le buste pre-confezionate per evitare la fila al banco dei salumi. Anche l’alcol, per il ben noto aumento della richiesta, ha subito un rincaro sostanzioso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus spesa, come saltare la coda al supermercato con un’App

Covid-19, aumentano i prezzi: tutti i rincari del mese di aprile

A confermare il trend ci ha pensato Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, intervistato da “Repubblica“.

“Il mercato da fine febbraio ha vissuto un vero stravolgimento. La chiusura di bar e ristoranti, che coprono il 35% degli acquisti alimentari in Italia, ha messo ko carne, latte e formaggi. Inoltre l’import e l’export è stato fiaccato dal blocco delle frontiere. La mancanza di braccianti stranieri ha penalizzato i raccolti. In più va considerato che i limiti di spostamento per i cittadini ha costretto molti a fare la spesa nel luogo più vicino ma non più conveniente”.

Per comprendere i prezzi della carne risulta prezioso il contributo di Francois Tomei, direttore generale di Assocarni, che sempre a Repubblica spiega: “Sono aumentati i prezzi dei wurstel (+11%) e della carne in scatola (+6%) grazie al sostegno della domanda. Ma in generale il valore dei capi bestiame è sceso anche del 35%. Siamo costretti a macellare i capi malgrado il crollo del loro valore per rifornire la grande distribuzione“.

Molti prodotti poi sono leggermente aumentati per la grande richiesta dovuta all’aumento dei rifornimenti effettuati dalle famiglie italiane. Ad esempio il latte al supermercato è cresciuto del 2%, nonostante il prezzo di quello fresco sia sceso del 19% per la mancanza dei bar. Anche la mozzarella ha subito un rincaro del 5%, vista la grande maggioranza delle persone che hanno provveduto all’acquisto per realizzare la pizza in casa.

La previsione è che nell’immediato futuro, con il passare delle settimane, si tornerà ad un sostanziale equilibrio dei prezzi, con valori più vicini al periodo pre-coronavirus. Sarà soprattutto venire incontro alla necessità dei consumatori, impoveriti da una crisi economica davvero senza precedenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, rifiuta di indossare mascherina al supermercato: cassiera picchiata

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24