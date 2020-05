Continua l’emergenza Coronavirus negli Usa, con i decessi che vanno verso quota 71mila. Il presidente Trump, però, è pronto a riaprire.

Continuano a crescere le vittime nel mondo per Corovanirus, con ben 254 mila persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Ma il paese più colpito in assoluto dal Coronavirus sono gli Usa. Infatti negli Stati Uniti sono ben 1,2 milioni le persone infette, mentre i decessi sono arrivati quasi a quota 71mila, come riporta la John Hopkins University. Inoltre la situazione sembra in continuo declino, con un aumento costante delle morti giornaliere. Solamente nella giornata di ieri, infatti, i decessi sono stati ben 2.333, più del doppio rispetto ai 1.015 della giornata di ieri.

Dietro agli Stai Uniti adesso c’è solamente il Regno Unito con 29.427 decessi, seguito dall’Italia dove i morti sono stati 29.315. Il virus sta rallentando la sua corsa, ma comunque continua a circolare. Il presidente Trump però, in cerca di consensi in vista di Usa 2020, è pronto a riparire tutto. Andiamo quindi a vedere le parole del tycoon, pronto a far ripartire la sua nazione nonostante la crescita dei decessi.

Coronavirus, Usa: Trump pronto a far ripartire l’economia nonostante i decessi

Nonostante l’emergenza sanitaria scoppiata e dilagata negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump continua ad essere controverso, accontentando i manifestanti e dicendo di essere pronto a riaprire tutto. Il 45esimo presidente degli Stati Uniti, già nelle giornate precedenti ha appoggiato i manifestanti armati del Michigan, per poi rilanciare l’attacco alla Cina sulla responsabilità del virus.

Ma il tycoon non si è fermato qui, provando a mettersi contro l’esperto virogolo Anthony Fauci, continuando a chiedere lo smantellamento della task force. Trump non si tira indietro nemmeno dopo le insistenti domande dei giornalisti. Infatti laddove gli viene chiesto se sarà sacrificata la salute dei cittadini pur di riapire l’economia, il presidente ha risposto: “Sarà possibile perchè non resteremo confinati nelle nostre case“.

Il 45esimo presidente ha poi annnunciato la chiusura graduale della task force, sostiduendola con nuove misure dove comunque saranno consultati gli esperti Fauci e Birx. Così Trump pensa a far ripartire l’economia del paese, pur mettendo a rischio la vita di milioni di cittadini.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24