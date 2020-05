Verificare la positività al Coronavirus attraverso un test sulla saliva. Arriverà a breve sul mercato e fornirà risultati nel giro di pochissimi minuti.

Più simile ad un test di gravidanza che non a un tampone, il nuovo test cosentirà di avere un risultato attendibile nel giro di pochi minuti. Uno strumento che potrà avere un ruolo determinante nello svolgimento della Fase 2, consentendo di portare avanti il monitoraggio su una scala molto più ampia.

Il principio, come dicevamo, è simile a quello su cui si basano i test di gravidanza. Su di un suppporto assorbente viene depositato un campione di saliva insieme ad una apposita soluzione. Dopo pochi minuti – da 3 a 6 – appariranno delle linee. Una in caso di negatività al Coronavirus, due se il paziente è positivo.

Coronavirus, test sulla saliva: rapido e semplice da utilizzare

Il nuovo strumento prende il nome di TRS, Test Rapido Salivare, e proprio la semplicità di uso e la velocità nel restituire i risultati sono i suoi principali punti forza. Sviluppato dall’Università dell’Insubria e dall’Asst dei Sette Laghi, il test nasce dall’intuizione di Lorenzo Azzi, ricercatore in odontoiatria, e Mauro Fasano, professore di Biochimica.

La sperimentazione è durata poco più di due settimane, a partire dalla metà di aprile, ed è stata effettuata su 137 campioni di saliva provenienti da pazienti già sottoposti a tampone, sia con esito positivo che negativo. Ogni campione è stato sottoposto anche al già noto test molecolare, con l’obiettivo di verificare l’attendibilità del nuovo strumento.

Rapidità, sicurezza e semplicità d’uso – ha spiegato Azzi – consentiranno uno screening pressoché immediato di primo livello della popolazione. L’obiettivo è quello di identificare in primo luogo gli asintomatici. Quindi sottoporli direttamente ai test molecolari di riferimento, che richiedono tempistiche più lunghe.

A lavoro sui primi prototipi, a breve la produzione su larga scala

A lavorare sui primi prototipi è l’azienda farmaceutica NatrixLab; a breve sarà possibile validarli per poi avviare in tempi brevi la produzione su scala su ampia. Infine, prima di poter arrivare sul mercato, il test avrà bisogno di una certificazione.

Quella per l’uso in autonomia, alla stregua di un test di gravidanza per intenderci, richiede tempi decisamente più lunghi, a fronte dei 15 giorni necessari per ottenere quella per l’utilizzo sotto controllo medico.

In virtù di ciò, in una prima fase sarà una figura sanitaria a somministrare il test ai pazienti sospetti di essere stati contagiati e a gestire tutta la procedura. Questa figura potrà ad esempio affiancare le forze dell’ordine in caso di controlli o anche un’azienda che decida di testare i propri dipendenti.

La speranza, in attesa che il nuovo test arrivi anche nelle farmacie, è che ne possano disporre anche i medici di base, al fine di allargare la portata dello screening.

