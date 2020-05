Coronavirus in Spagna, stato d’emergenza esteso fino al 24 maggio: il parlamento spagnolo ha approvato l’estensione in queste ore.

Adesso non ci sono più dubbi: in Spagna lo stato d’emergenza a causa del Coronavirus è stato esteso fino al 24 maggio. Lo riportano i media locali e il sito dell’Ansa, secondo cui il Pp alla fine si sarebbe astenuto dopo una iniziale opposizione e dopo giorni di negoziati e scontri. Il governo di Pedro Sanchez, alla fine, si è servito del sostegno di Ciudadanos e di partiti minori per prendere questa decisione definitiva.

Coronavirus, la situazione in Spagna

La Spagna è al momento tra i paesi più colpiti al mondo dall’emergenza Covid-19 dal momento che è secondo per numero di contagi (219.329) alle spalle degli Stati Uniti e quarto per numero di morti (25.613) dietro Stati Uniti, Regno Unito ed Italia. Alla fine è stata inevitabile la decisione del Governo di prorogare lo stato d’emergenza per altri 18 giorni, precisamente fino al 24 maggio.

