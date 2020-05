Assicurazioni auto, via alla sospensione: cosa bisogna sapere per interrompere il pagamento della propria Rc Auto

Purtroppo non sempre le misure adottate dal Governo per far fronte a questa situazione di emergenza sono state tempestive. Un esempio potrebbero essere le assicurazioni auto, trattate dal Decreto Cura Italia del 16 marzo scorso, entrato in vigore il 30 aprile, che prevedeva la sospensione dei pagamenti. Dicevamo non tempestivo, si perchè con l’inizio della Fase 2 ormai da un paio di giorni, la gente sta tornando a circolare con la macchina e quindi ha bisogno di tenere attiva la propria Rc auto. Per chi però il lavoro non è ancora ripartito e non ha urgenze di spostamento nelle prossime settimane, c’è la possibilità di sospenderla fino al prossimo 31 luglio. Vediamo insieme quali sono le procedure e le condizioni da seguire per interrompere la rata.

Assicurazioni auto, via alla sospensione: cosa bisogna sapere

Il primo aspetto riguarda la scadenza temporale, ovvero il 31 luglio. Se il cliente procede con la richiesta, la compagnia assicurativa è obbligata ad accettarla, dalla data di presentazione fino alla scadenza del 31/7. Ma cosa succede con il periodo di interruzione? La copertura verrà estesa automaticamente dello stesso numero di giorni della sospensione, senza gravare nelle tasche dell’assicurato. E’ chiaro che in questo periodo indicato non è possibile circolare con la propria automobile, indi per cui poteva essere più giusto introdurre tale norma in piena Fase 1. Va ricordato in oltre che un auto non assicurata non può sostare nemmeno in un parcheggio pubblico in strada, ma solamente all’interno di un posto privato non accessibile.

