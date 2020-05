Con un post su Instagram, la cantante britannica Adele si mostra ai suoi fan dopo diverso tempo: è irriconoscibile! Secondo il Daily Mail, ha perso 45 kg

Tra le cantanti più famose e amate dell’ultimo decennio, c’è sicuramente Adele. La bellissima voce britannica è considerata un’icona della musica pop mondiale, guadagnandosi milioni di streaming e riconoscimenti. Oltre alla sua carriera musicale che parla da sola, a far discutere di sé negli ultimi tempi è stata la sua voglia di cambiamento.

Dopo diverso tempo, la cantante ha deciso di mostrarsi nuovamente su Instagram con un post in cui è praticamente irriconoscibile. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Daily Mail, la pop star avrebbe perso ben 45 kg. Nella foto si vede Adele super sorridente mentre indossa un vestito nero che rimarca le sue “nuove” curve.

Adele, la cantante cambia aspetto: la dieta seguita

Ormai diverso tempo fa, Adele annunciò al pubblico la sua volontà di cambiare aspetto fisico, e di perdere quei chili di troppo che portava dai suoi esordi nel mondo della musica. Si può dire che ce l’ha fatta, e laa sua ultima foto pubblicata su Instagram ne è la prova! Per arrivare a questi risultati sbalorditivi, la cantante britannica si è sottoposta a una dieta di 1000 calorie al giorno, dando grande spazio all’allenamento in palestra e al pilates.

Entrano più nello specifico, la dieta seguita si basa sulla stimolazione delle sirtuine, una serie di geni che alimentano il metabolismo. Come già spiegato da diversi esperti del settore, la particolarità della dieta seguita da Adele sta nel fatto che comprende pietanze non tradizionali per un regime alimentare di questo tipo. Dal cioccolato al vino rosso, passando per l’olio e il peperoncino. Tutti alimenti che, a quanto pare, rendono la stimolazione delle sirtuine particolarmente efficace.

