Dopo il flop di ascolti della scorsa edizione, XFactor è pronto a ripartire. Il team dei giudici subirà una vera e propria rivoluzione: già avviati i nuovi contatti.

L’ultima edizione di XFactor non ha dato i risultati sperati per quanto riguarda gli ascolti. Come riporta Leggo, infatti, il team dei giudici della scorsa edizione, sebbene caratterizzato principalmente da nuovi volti, non ha funzionato e la produzione ha già avviato i contatti per giocarsi nuove carte. Potrebbe dunque trattarsi di una bocciatura per il team della scorsa edizione, formato da Samuel, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e dall’unico volto già conosciuto dal programma di Sky, Mara Maionchi.

Secondo quanto leggiamo dalla fonte, infatti, il nuovo nome a cui starebbe pensando la produzione di XFactor sarebbe quello di Emma Marrone. Il programma è alla ricerca di un personaggio in grado di richiamare l’attenzione del pubblico e, secondo quanto riporta Leggo, l’ex concorrente di Amici, potrebbe fare al caso della produzione. Emma Marrona è infatti cresciuta molto a livello artistico e la sua presenza tra i giudici di XFactor potrebbe riportare in alto gli ascolti del programma.

XFactor riparte da nuovi giudici: chi sono

Come riporta Leggo, XFactor è pronta a ripartire da nuovi giudici e, se da un lato il nuovo volto tra i giudici potrebbe essere quello di Emma Marrone, dall’altro potrebbe esserci il ritorno di volti già conosciuto. Il riferimento è, come leggiamo dalla fonte, a due personaggi che hanno già vestito i panni di giudici nel programma prodotto da Sky: Manuel Agnelli e Mika. Il pubblico ha già dimostrato di ammirare il loro lavoro e, dunque, un loro ritorno potrebbe essere preso in considerazione dalla produzione.

Ancora un volto nuovo potrebbe far parte del team che siederà dietro il bancone della giuria. Come riporta Leggo, la produzione potrebbe anche prendere in considerazione di chiamare un personaggio molto interessante: il cantautore Neffa, che sarebbe già sul taccuino dei produttori, dal momento che lo avrebbero già contattato in passato.

