Una delle limitazioni, tra le funzioni di WhatsApp, è quella di non poter utilizzare l’app in anonimo. In realtà, esistono due semplici trucchi per poter fare ciò

Soprattutto nell’ultimo periodo, con l’emergenza Coronavirus e il lockdown prolungato, le app di messaggistica sono diventate più utili che mai. Non potendo vedere di persona gli affetti più cari, questi servizi hanno permesso di ridurre le distanze. Il più utilizzato rimane WhatApp, con un traffico dati incredibile. Tra le tantissime funzionalità che offre il colosso di proprietà di Mark Zuckerberg, non vi è quella per poter chattare in anonimo.

O almeno, non ufficialmente. Esistono un paio di semplici trucchi che, in realtà, permettono tranquillamente di mantenere l’anonimato con qualsiasi numero. Un primo metodo, un po’ più complicato del secondo, prevede l’utilizzo di una sim aggiuntiva sul telefono. Grazie ad una rete secondaria, sarà possibile creare un nuovo account segreto.

WhatsApp, come chattare in anonimo: il metodo più veloce

Nonostante WhatsApp non offra ufficialmente la possibilità di chattare in anonimo, esistono alcuni metodi che permettono di fare ciò. Oltre al trucchetto della sim aggiuntiva, ne esiste un altro ancora più semplice e veloce: Text+. Si tratta di un’altra app (scaricabile sul Google Play Store) che dà la possibilità di creare un numero temporaneo.

In questo modo, non sarà necessario avere una sim di riserva, ma farà tutto l’applicazione. Grazie alla creazione del numero temporaneo, sarà possibile creare un account anonimo su Whatsapp, così da chattare senza farsi riconoscere. Lo stesso metodo può essere utilizzato anche per altri servizi di messaggistica che non offrono la possibilità di mantenere l’anonimato di default.

