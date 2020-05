Roma: scoperta pavimentazione di età imperiale a seguito dell’apertura di una buca davanti al portico del Pantheon. Risale all’età dell’Imperatore Adriano.

Scoperta a Roma, nella piazza del Pantheon, una pavimentazione di epoca imperiale. Nello specifico, si tratta di un pavimento dell’età dell’Imperatore Adriano. Come riporta Il Messaggero, le indagini archeologiche sono state condotte a una profondità di circa due metri e mezzo. Grazie a questa ricerca, sono state rinvenute ben sette lastre di travertino, spesse più di trenta centimetri. Tutte le lastre, come leggiamo dalla fonte, riportano una forma regolare: novanta cm per ottanta.

La pavimentazione di età imperiale non faceva parte di un piano di ricerca specifico. Il reperto archeologico è infatti emerso a seguito dell’apertura di una buca, proprio davanti al monumento fatto erigere da Agrippa, tra il 27 e il 25 a.C. L’Imperatore Adriano, nel corso del II secolo, decise di ristrutturare la piazza, innalzando anche il pavimento, le cui lastre, sono oggi oggetto di studi archeologici.

Roma: scoperta pavimentazione d’età adrianea al Pantheon

Le lastre recentemente rinvenute, erano già state riportate alle luce più di vent’anni fa, negli anni Novanta. In quell’occasione, il contesto della scoperta fu la costruzione di una galleria di sotto-servizi. A prender parola sul rinvenimento è stata Daniela Porro, soprintendente di Roma, le cui parole sono riportate dal Messaggero.

Dalle parole della soprintendente si evince come le lastre recentemente rinvenute, protette da uno strato di pozzolana fine, sono ancora intatte, dopo più di vent’anni dalla prima riscoperta. Gli addetti ai lavori stanno costantemente lavorando, sotto la supervisione scientifica della soprintendenza speciale di Roma. Si tratta, come spiega Daniela Porro, di una dimostrazione di quanto la tutela archeologica sia fondamentale.

