Un primo piatto raffinato e delizioso, come preparare un risotto al radicchio da leccarsi i baffi

Dal colore violastro, ma dal sapore eccellente. Preparare un risotto al radicchio è molto semplice e veloce. Ecco la ricetta da far leccare i baffi anche ai palati più selettivi.

INGREDIENTI

320 g Riso Carnaroli

400 g Radicchio di chioggia

150 g Pancetta affumicata

1 l Brodo vegetale

100 g Vino rosso

30 g Olio extravergine d’oliva

50 g Scalogno

Sale fino q.b.

fino q.b. Pepe nero q.b.

nero q.b. 3 rametti Timo

Ricetta veloce per un risotto al radicchio, come prepararlo

Per preparare un gustoso risotto al radicchio, partire dalla preparazione del brodo vegetale. Intanto pulire il radicchio, dividerlo a metà e togliere la parte bianca. Tagliare a listarelle, sciacquare per bene e mettere da parte. Tagliare anche la pancetta affumicata e mettere da parte.

In una padella con un filo d’olio, aggiungere lo scalogno sminuzzato. Aggiungere un mestolo di brodo, cuocere a fiamma moderata e aggiungere in fine la pancetta. Dopo un paio di minuti aggiungere il riso, cuocere fino a farlo tostare, mescolando continuamente. A questo punto aggiungere del vino rosso per sfumare.

Quando il vino si asciugherà, aggiungere un mestolo di brodo alla volta fino a fine cottura. Controllare sale, pepe e raggiunta la cottura desiderata, aggiungere il radicchio precedentemente tagliato. Mescolare bene, impiattare ed aggiungere del timo per dare ulteriore profumo al piatto.