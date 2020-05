Riapertura palestre, si punta al 18 maggio: distanze e misure rigide per l’accesso. La richiesta del ministro Spadafora per rimettere in funzione gli impianti

Dopo l’inizio della Fase 2, con la fine del lockdown in tutta Italia, adesso si punta a far ripartire tutte le varie attività, ancora ferme al palo in questo primo step di riaperture. L’ultima richiesta del ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora al comitato tecnico scientifico riguarda le palestre e la loro possibilità di tornare in funzione. Spadafora propone di aprire gli impianti dal 18 maggio, al massimo una settimana dopo, per permettere a tutti i proprietari di adeguarsi ad una serie di regole estremamente severe. Si punta comunque a riaverle attive entro la fine del mese di maggio. Misure rigide e turnazioni saranno comunque indispensabili per permettere a tutti di allenarsi in sicurezza. Secondo l’idea del ministro, bisognerà rispettare scrupolosamente le distanze sociali, sanificare i locali continuamente ed evitare di affollare le sale pesi contemporaneamente. Tutto questo per non far rinascere dei focolai all’interno di una delle categorie di attività lavorative considerate a “medio-alto rischio” secondo la tabella dell’Inail.

Riapertura palestre, si punta al 18 maggio: distanze e misure rigide

Il protocollo per i centri fitness si basa su quelli utilizzati per gli atleti nei centri sportivi, ma con regole ancora più rigide. Il comitato tecnico scientifico analizzerà la proposta nei prossimi giorni prima di concedere il via libera per il 18 maggio.

Non si potrà utilizzare gli spogliatoi e le aree comuni (bar e luoghi di ritrovo) e per chi lavora con il personal trainer bisognerà rispettare sempre la distanza di almeno due metri. Nessun lavoro di gruppo e uno spazio di almeno 7 metri quadri a disposizione di ognuno. Sanificazione costante degli ambienti e presenza dei dispenser con gel disinfettante per le mani. In più dovrà essere misurata la temperatura prima dell’ingresso nella palestra. Le piscine potrebbero rientrare nello stesso discorso ma con allenamenti separati, uno alla volta, e 5 metri quadri a persona negli spogliatoi per la doccia. Sarà indispensabile creare dei percorsi separati anche per l’accesso in acqua.

Oltre alle palestre si punta anche a stilare un piano per parrucchieri e centri estetici, indicando la data del 1 giugno. Soprattutto nelle regioni con R0 pari a 0,2, ovvero un contagio pressochè assente, si pensa però di poter anticipare la riapertura, di almeno una settimana.

