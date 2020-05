Su gran parte dell’Italia torna a risplendere il sole ed il meteo dovrebbe promettere bene anche per i prossimi giorni: temperature in rialzo in diverse regioni

L’arrivo del promontorio anticiclonico di origine africana, con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa (pressione atmosferica), porterà in questi giorni in Italia del tempo stabile e temperature in graduale aumento. Nonostante ciò non sono da esclude piogge e temporali sparsi. Migliore la situazione al Sud rispetto a quella di Centro e Nord Italia, dove qualche nube continuerà comunque a farla da padrone. Prosegue dunque bene da questo punto di vista la ripresa del paese con la Fase 2 del coronavirus.

Meteo: la situazione di Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord, al mattino, avremo una nuvolosità irregolare specie su Alpi e Liguria. Possibili fenomeni sparsi. Tempo asciutti su tutte le regioni questo pomeriggio, mentre in serata si alterneranno nubi e schiarite senza fenomeni associati. I venti in genere saranno deboli. Mari mossi o poco mossi.

Anche al Centro, al mattino, troviamo una nuvolosità irregolare sulla zona tirrenica ma senza fenomeni di rilievo. Cielo molto nuvoloso sulla Toscana. Altrove ampie schiarite. Situazione simile al pomeriggio, con tempo asciutto ovunque. Tempo stabile in serata. Venti generalmente deboli. Mari mossi o poco mossi.

Sul Sud e sulle Isole avremo un bel tempo con qualche nube sparsa su Sicilia e Sardegna. Tempo stabile e schiarite al pomeriggio. Cielo sereno anche in serata. Venti generalmente deboli con mari mossi o poco mossi.

Tra domani e dopodomani atteso maltempo su alcune regioni dell’Italia, il quale porterà con sé aria più fresca che determinerà un nuovo calo delle temperature soprattutto al Nord.

Temperature minime e massime

Ancona 13/23

Aosta 10/23

Bari 10/25

Bologna 10/25

Cagliari 16/23

Campobasso 7/22

Catanzaro 7/23

Firenze 9/24

Genova 14/16

L’Aquila 7/21

Milano 11/22

Napoli 12/23

Palermo 14/24

Perugia 12/23

Potenza 5/21

Roma 10/23

Torino 9/22

Trento 10/25

Trieste 11/20

Venezia 12/21

