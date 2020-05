L’ex calciatore Hiannick Kamba quattro anni fa era stato dato per morto, ma si era trattato di una truffa architettata dall’ex moglie

Hiannick Kamba da ragazzo era stato nelle giovanili dello Schalke 04, giocando insieme a gente del calibro di Manuel Neuer, ed era arrivato fino alla squadra B tedesca. Successivamente poi non era riuscito a proseguire la carriera tra i professionisti, militando dunque in diverse squadre dilettantistiche della Germania. Quattro anni fa poi, nel gennaio del 2016, era stata annunciata la sua morte a causa di un incidente stradale avvenuto nel suo paese d’origine (Congo, ndr). Questo tragico accadimento era stato accompagnato dal cordoglio e la commozione dei suoi ex club.

Oggi, però, tra lo stupore generale, dalla Bild giunge notizia del fatto che sia vivo e vegeto. Kamba, ora 33enne, lavora per una compagnia elettrica nella Ruhr, la zona di Gelsenkirchen.

Kamba morto? Tutta colpa della moglie

Sul suo strano caso sta indagando la procura di Essen che ha messo nel mirino la sua ex moglie. La donna infatti viene accusata di truffa alle assicurazione. Le prime ricostruzioni parlano di un incidente messo in scena per riscuotere il premio.

Il procuratore Anette Milik ha dichiarato che l’imputato è accusato di frode nonostante neghi il fatto. Kamba, ascoltato come testimone, ha ammesso di aver lasciato i suoi compagni di notte in un viaggio all’interno del Congo nel gennaio 2016 venendo privato di documenti, denaro e telefono. L’uomo era dunque all’oscuro di tutto, ma con il tempo ha iniziato a capire qualcosa sulla situazione.

Già nel 2018, comunque, aveva tentato il ritorno in Germania riferendo all’ambasciata tedesca di Kinshasa e ai suoi colleghi della falsità della morte. Qualche tempo fa, dopo indagini e questioni burocratiche, è riuscito a riottenere casa e lavoro.

Manuel Neuer, stella del Bayern, appena saputa la notizia ha dichiarato: “Sono davvero contento di aver saputo che è ancora vivo. La notizia della sua morte mi aveva scioccato”.

LEGGI ANCHE—> Lutto nel football americano: è morto Don Shula, coach più vincente della storia