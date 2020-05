Fabbrica esplosa, l’operaio che fin qui è morto in seguito all’enorme incendio era tornato il giorno prima dalla cassa integrazione.

La fabbrica esplosa ad Ottaviano era la Adler, una delle aziende leader del settore della plastica. Oggi la produzione è tornata ai ritmi di un tempo, ma le cose non sono andate bene. Un’area della fabbrica, pare quella dove ci sono delle bombole, è esplosa. I danni alla struttura sono enormi ed questo ci fa comprendere quanto brutta se la sia vista il personale presente. Degli operai sono rimasti gravemente feriti, ma non ci sono ancora stime e numeri certi. Una cosa però si sa, uno di loro non è riuscito a salvarsi, ed è morto. Una storia tristissima, che deve farci riflettere su questa immediata ripresa delle industrie.

Fabbrica esplosa, l’operaio morto era tornato dalla cassa integrazione

Si chiamava Vincenzo Lanza l’operaio che poche ore fa è morto in seguito all’esplosione dell’Adler di Ottaviano. L’uomo, riporta Internapoli, era tornato appena ieri dalla cassa integrazione. E poche ore dopo ha perso la vita in un’incidente di proporzioni enormi, che di certo poterà a delle indagini sulla scena. Per ora si spera soltanto che gli altri feriti si rimettano presto e riescano a sopravvivere ai danni riportati. Una situazione certamente spiacevole, che non sarà dimenticata per molto tempo.

