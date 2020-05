Diletta Leotta, un leopardo a spasso per Milano: ecco la Foto pubblicata in questi minuti dalla bellissima conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta continua a conquistare i suoi fan e tutto il pubblico maschile sui principali social network. La bellissima conduttrice di DAZN, proprio in questi istanti, ha pubblicato infatti uno scatto che la ritrae in giro con la mascherina dopo tante settimane di lockdown. “Prima passeggiata dopo 58 giorni” la didascalia della bellissima catanese che, ancora una volta, ha confermato di essere in formissima e di possedere una forma fisica davvero invidiabile. Lo scatto ha già raggiunto i 100 mila like in pochissimi minuti.

Diletta Leotta con i pantaloncini leopardati – FOTO

Nella Foto in questione, si vede la stupenda catanese con dei pantaloncini leopardati che hanno letteralmente scatenato i suoi tantissimi follower (al momento 6,4 milioni su Instagram). Non si sono fatti attendere i complimenti da parte dei suoi sostenitori, che hanno invaso la sua pagina Instagram di cuoricini e di avance “particolari”. Ecco la FOTO pubblicata in questi minuti dalla splendida conduttrice di DAZN:

