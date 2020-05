Nella notte, a Palazzo Chigi, si è tenuto un lungo vertice tra Conte, Gualtieri ed i capi delegazione del governo per discutere del decreto di maggio

Stanotte si è tenuto un lungo summit a Palazzo Chigi, il quale ha visto discutere il premier Giuseppe Conte con Roberto Gualiteri, titolare del Mef, ed i capi delegazione del governo, del decreto di maggio. Presenti anche il sottosegretario Fraccaro ed i responsabili economici dei partiti di maggioranza. Si è dibattuto molto sui rebus ancora aperti, tra cui alcune misure economiche. Intanto pare che, riguardo ai prestiti a fondo perduto per le imprese e lo sblocco di circa 12 miliardi di debiti della PA, si sia trovata una linea precisa da seguire. Nonostante ciò, restano ancora sul tavolo alcune situazioni da limare. Quindi, prima che il decreto venga approvato, ci sarà sicuramente un nuovo incontro tra le parti. Ad ogni modo, il documento è atteso non prima di giovedì.

LEGGI ANCHE—> Riapertura palestre, si punta al 18 maggio: distanze e misure rigide

Decreto di maggio, i punti principali

Diversi sono i punti che dovrebbero essere presenti nel decreto di maggio ed alcuni sono più attesi rispetto ad altri minori. Andiamo, per l’appunto, a vedere quali sono quelli principali. In primis, come già accennato, i contributi a fondo perduto e di sostegno alla capitalizzazione, agli investimenti e all’innovazione.

Non mancherà un aiuto sul costo sostenuto per gli affitti che pagano le imprese e ditte di qualsiasi genere e grado. La misura, però, sarà legata al fatturato. Il ristoro dovrebbe valere 3 mesi ed esserci anche per le bollette.

Ci saranno anche delle agevolazioni in tema di ecobonus e sismabonus. Per essere più precisi, saranno aumentate le percentuali delle detrazioni e si potrà, fin da subito, usufruire degli sconti fiscali, in fattura e del credito

Possibili buone notizie anche per le partite IVA, il cui bonus di 600 euro di marzo ed aprile potrebbe vedere un aumento fino 1000 euro a maggio per chi ha subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020.

LEGGI ANCHE—> Fase 2, turismo in rosso: il buco in Primavera vale miliardi