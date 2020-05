Covid 19, Premier League: stagione a rischio, una lettera dei medici sociali di tutti i club rimette in discussione la possibile ripresa

Covid 19, Premier League: la ripresa della stagione sembrava vicina ma in realtà potrebbe saltare tutto. Colpa o merito di una lettera inviata oggi dai medici del 20 club e indirizzata ai dirigenti della Lega. Come era già successo in Italia, anche lì chiedono risposte urgenti e sollevano preoccupazioni sul ritorno in campo del calcio.

Come ha svelato in anteprima ‘The Athletic’, entrato in possesso del documento, c’è una mail ben precisa. L’hanno inviata al consigliere medico della lega Mark Gillett e al direttore del calcio Richard Garlick. I medici sportivi hanno snocciolato un centinaio di domande e problemi sul ritorno all’allenamento.

La lettera è divisa in 10 aree tematiche e all’interno di ognuna di esse avverte delle molteplici preoccupazioni del Covid-19. Tra i temi caldi quello di linee guida che comportano ancora il rischio di morte, ma anche la responsabilità, l’assicurazione e i test per giocatori, personale e loro famiglie. Inoltre avanzano il sospetto che alcuni club stiano già ignorando le linee guida. E ci sono dubbi sulla capacità dei servizi di emergenza di assistere in caso di malesseri sul campo di allenamento.

Premier Legue, inizio il 12 giugno? In Serie A decisiva la giornata di giovedì

I medici dei club della Premier League sono stati invitati a mettere per iscritto qualsiasi preoccupazione in merito a un potenziale ritorno all’allenamento. In realtà però ci sono club come l’Arsenal e il Tottenham già al lavoro. Per ora comunque tutti i club della Premier League tornati ad allenarsi lo fanno in piccoli gruppi osservando le distanze sociali.

Il piano per la ripresa, che attende una comunicazione ufficiale, è quellodi far ricominciare le partite il 12 giugno. Per questo le squadre vogliono almeno quattro settimane di allenamento nel tentativo di riportare i giocatori in forma. Per loro è soprattutto la volontà di ridurre le possibilità di infortunio, ma in realtà secondo i medici i pericoli sono altri. E nella lettera è evidenziato anche un altro pericolo: alcuni giocatori hanno già rivelato il loro terrore nel dover giocare la stagione.

E per la Serie A? Forse si vede la luce in fondo al tunnel. Il confronto tra il Comitato Tecnico-scientifico del Governo e la Federcalcio è stato fissaro per giovedì 7 maggio alle 15.30. Un passaggio fondamentale in vista della possibile ripresa perché se arrivasse un accordo, il 18 maggio tutti potrebbero tornare in campo per allenamenti di gruppo. Per questo il prossimo Consiglio Federale, inizialmente programmato per venerdì, è stato rinviato di qualche giorno. Intanto però il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, già nelle prossime ore affronterà un question time alla Camera. E forse finalmente chiarirà la posizione di tutto il governo, non soltanto la sua.

