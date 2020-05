Covid-19 bollettino di oggi 5 maggio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia.

Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con tutti i numeri del Covid-19 registrati oggi, 5 maggio 2020. Il dato più indicativo è l’aumento dei morti, che oggi sono 236. I nuovi casi sono 1075, mentre i guariti 2352. Per effetto di ciò il numero delle persone attualmente positive diminuisce di -1513 unità, per un totale di 98.467.

Covid-19, il bollettino del 5 maggio: salgono contagi e morti

La Lombardia continua ad essere in cima per numero di contagi, che salgono a 78605 in seguito ai nuovi 500 casi registrati. Numeri altissimi, che confermano come quella sia la regione al centro dell’intero contagio in Italia. Segue il Piemonte, con 152 nuovi casi e poi l’Emilia Romagna, con altri 100 casi da tenere in considerazione.

