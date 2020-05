Coronavirus seconda ondata: l’Italia senza le misure che garantiscano sicurezza assoluta rischia numeri ancora peggiori



Emergenza Coronavirus seconda ondata: senza le dovute precauzioni e il rispetto delle regole imposte anche nella Fase 2, in Italia sarà un disastro. Non lo dice il governo e nemmeno le stime dell’ISS. Piuttosto sono i risultati di uno studio condotto dall’Imperial College di Londra che presuppone diversi scenari. Quello peggiore è davvero da brividi.

Cosa potrebbe succedere se l’Italia dimenticasse di essere stata di fatto azzerata per due mesi, tornando alla vita normale? Se tutti pensassero di comportarsi come prima della pandemia, cioè in maniera naturale? Basterebbe che il 20% di chi vive in Italia riprendesse appieno le vecchie abitudini per causare come minimo altri tremila decessi (ma potrebbero diventare cinquemila). Se il numero salisse a al 40%, il picco massimo di nuove vittime potrebbe crescere fino a 23mila nell’arco di tempo di sole 8 settimane.

Lo studio è firmato anche da Neil Ferguson, uno dei più illustri epidemiologi nel Regno Unito e consultato come sperto da diversi governi. Le misure non farmaceutiche, come il distanziamento sociale, la quarantena, il divieto di assembramentie la chiusuira delle scuole, hanno funzionato. Ma ora si possono ipotizzare tre scenari: nel migliore, tutti rispettano ancora le tregole. Poi però ci sono gli altri due, dei quali abbiamo accennato

Coronavirus, seconda ondata: il Piemonte è la regione più a rischio



Secondo i ricercatori britannici la percentuale di popolazione contagiata in Italia è “ben lontana dalla soglia di immunità di gregge”. Quindi se l’Italia riprendesse a vivere normalmente, i contagi farebbero crescere anche il numero dei morti. E tutto qeusto non avvicinerebbero comunque la soglia dell’immunità, che in realtà non è mai stata ancora determinata.

Quindi con il 20% della mobilità in più è stimabile un tasso medio di contagi in Piemonte del 19.64%, in Lombardia del 13.79% e in Veneto del 12.90%. Ma nel aso la mobilità salga al 40% di quella registrata prima della quarantena, in Piemonte alla fine delle prossime 8 settimane il tasso diventerebbe del 54.18%, seguito dalla Toscana con il 41.71%”.

Quindi secondo l’Imperial College, sarebbe il Piemonte la regione più colpita, con un numero stimato di decessi che vanno da 700 (l 20% di mobilità) a 8.700 (con mobilità ritornata al 40%). A seguire il Veneto con un’oscillazione tra 500 e 6.600 morti, Toscana (tra 200 e 3.600) e Lazio (tra 100 e 3.300 morti). La Lombardia, sarebbe al quarto posto in questa ipotetica classifica, con un numero di nuovi decessi compreso tra 90 persone e 2mila. In fondo alla classifica virtuale Valle D’Aosta, Calabria, Umbria e Molise. In queste regione, anche in caso di ripresa al 40% della vita normale, i numeri rimarrebbero bassi. Sarebbero infatti e rispettivamente 14, 45, 66 e 72 nuovi nel giro di otto settimane. In ogni caso, cifre e stime che autorizzano la cautela con la quale il governo Conte si sta muovendo.

