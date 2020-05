Coronavirus, Francia: un ospedale della periferia parigina ha testato di nuovo un campione già studiato dopo Natale. L’uomo era stato contagiato già dal 27 dicembre.

Dopo accurati studi, i medici hanno potuto attestare che un uomo, in terapia intensiva a fine dicembre per aver accusato sintomi simil-influenzali, aveva già contratto il Covid-19 il 27 dicembre scorso. Come riporta Ifl Scince, prima di questa importante scoperta, la Francia aveva confermato il primo caso di Coronavirus alla fine del gennaio 2020. Però, come leggiamo dalla fonte, questo caso risale a quattro giorni prima rispetto agli annunci dei casi di polmonite verificatisi a Wuhan.

Secondo quanto riportato da Ifl Science, l’uomo, di 42 anni, nato in Algeria, ma cresciuto in Francia, era giunto in ospedale lo scorso 27 dicembre, manifestando tosse secca, sangue nel muco, mal di testa e febbre. Secondo la fonte, l’uomo non era tra l’altro mai stato in Cina e il suo ultimo viaggio all’estero era stato quello in Algeria, nell’estate 2019. Il team di medici, recentemente, ha deciso di riesaminare i 14 tamponi delle persone che si erano recate in ospedale tra inizio dicembre 2019 e metà gennaio 2020. Dei 14 tamponi, quello dell’uomo è risultato positivo al Coronavirus.

In Francia uomo positivo al Coronavirus già a dicembre

Un’altro importante dettaglio non è da sottovalutare, in questo senso. Come riporta Ifl Science, infatti, la moglie del 42enne sembrava essere asintomatica, ma suo figlio, proprio nei giorni in cui il padre ha sviluppato i sintomi, ha presentato una malattia simil-influenzale.

I medici si sono naturalmente interrogati sul come l’uomo avesse potuto contrarre la malattia, dal momento che non aveva effettuato viaggi all’estero. A prender parola sulla vicenda è stato, come leggiamo dalla fonte, il dottor Yves Cohen. Il medico sostiene che è venuto a conoscenza che la moglie del paziente lavora nell’ambito della vendita di sushi, insieme a una persona di origine cinese. “Potrebbe essere il paziente zero”, ha sostenuto il medico, che però non può confermare se ci sono stati altri casi in regione.

