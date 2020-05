Contact Tracing, Apple e Google presentano l’App: come funziona. I due colossi americani hanno mostrato la prima interfaccia del nuovo sistema di tracciabilità

Nelle ultime ore Apple e Google hanno condiviso ulteriori informazioni sul loro sistema di notifica automatica dell’esposizione, inclusi progetti di interfaccia di esempio per potenziali app e restrizioni su come verrà utilizzato il sistema.

Introdotto per la prima volta il 10 aprile, il sistema di Apple e Google tiene traccia dei potenziali casi di Covid-19 tramite segnali Bluetooth a basso consumo energetico. Il tutto consentendo notifiche di esposizione retroattive durante l’utilizzo di chiavi crittografate per preservare la privacy degli utenti non esposti. Le società si sono impegnate a interrompere il sistema non appena sarà passata la crisi sanitaria.

I nuovi esempi di interfaccia danno un’idea di come funzioneranno quelle notifiche in termini pratici e esattamente come le aziende prevedono di garantire il consenso proattivo. Destinati all’uso da parte degli sviluppatori, mostrano come apparirebbero avvisi specifici e quando dovrebbero essere fatte determinate chiamate API.

Le aziende condividono anche una libreria di codici di riferimento (un SDK per Android e un toolkit Xcode per iOS), che il team spera servirà come “sparo di partenza” per lo sviluppo di app da parte delle agenzie di sanità pubblica. Tuttavia, i rappresentanti hanno chiarito che il codice stesso non doveva essere spedito come applicazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid e Fase 2, “Chi sono i congiunti” diventa trend su Google

Contact Tracing, Apple e Google presentano l’App: come funziona

I due colossi americani hanno rifiutato di nominare qualsiasi partner specifico del settore pubblico, ma hanno affermato di essere stati contattati da più governi internazionali. Ovviamente ciò è dovuto al loro accesso unico a livello di sistema operativo ai sistemi Bluetooth negli smartphone.

Le società hanno inoltre stabilito sei principi specifici che i partner del settore pubblico dovrebbero rispettare. In particolare, le app possono essere utilizzate solo per gli sforzi di risposta al Covid-19. In più non potranno utilizzare i servizi di localizzazione e richiedere il consenso di opt-in prima di accedere all’API o condividere una diagnosi positiva. Inoltre, non consentiranno alcuna forma di pubblicità mirata nelle app risultanti. Qualsiasi app esistente che utilizza servizi pubblicitari o di localizzazione mirati dovrà disattivare tali sistemi prima di accedere all’API.

In una nuova svolta, le aziende prevedono di limitare l’accesso a una singola app per paese nel tentativo di evitare la frammentazione. Ma la formulazione del principio lascia aperta la porta a paesi come gli Stati Uniti in cui la risposta è stata guidata dagli Stati.

“Se un paese ha optato per un approccio regionale o statale“, si legge nella restrizione, “le società sono pronte a sostenere tali autorità”.

Due cose qui: uno, le carte le hanno date loro; due, hanno sciolto questioni ancora aperte e che forse solo loro potevano sciogliere. Breve recap di quello che hanno detto oggi in call https://t.co/yhD0fgDDku — arcangelo ròciola (@arcangeloroc) May 4, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa, Apple e Google insieme contro il Covid-19: tracceranno il contagio