Calabrone killer uccide un topo, le immagini stanno facendo il giro del web e mettono paura. Soprattutto negli Usa invasi di nuovo da questi insetti

Calabrone killer uccide un topo: un video che nelle ultime ore sta facendo il giro del web e in tempoi di pandemia incute un certo timore. Il filmato è apparso prima su Twitter, pubblicato dal profilo Welcome to Nature, e successivamente ripreso da diverse testate, come il ‘Daily Mail’.

Mostra chiaramente l’attacco di un calabrone, o forse meglio una vespa di notevoli dimensioni, ad un topo. Per il ratto nessuno scampo, non è capace in nessun modo di difendersi dalla morsa letale dell’insetto e muiore. Non è chiaro però dove sia stato ripreso il video (verosimilmente con un cellulare) e soprattutto quando, perché potrebbe anche trattarsi di un filmato datato e tornato d’attualità.

La letalità di questi calabroni killer è dovuta al veleno contenuto nei loro pungiglioni. Una puntura infatti sarebbe in grado di provocare uno shock anafilattico con conseguente arresto cardiaco. E le statisstiche dicono che nel mondo almeno una cinquantina di persone l’anno muore per la puntura di questi insetti.

Calabrone killer, la Vespa mandarinia in arrivo dalla Cina allarma gli Usa



Ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Il video in questione non lo specifica chiaramente. Però dovrebbe trattarsi dell’attacco di una Vespa mandarinia (anche se molti la confondono con un calabrone), che negli ultimi giorni è stata avvistata nello stato di Washington. Un tipo di insetto diverso comunque dalla Vespa velutina che invece da qualche tempo è stata avvistata nelle campagne della Toscana.

La Vespa mandarinia in primavera esce dal letargo, formando anche nuove colonie. Ha la sua origine nei Paesi asiatici. A cominciare dalla Cina ma anche in Giappone, Corea, Taiwan e India. Solo che, di questo tempi, tutto quello che arriva dall’Oriente e ha a che fare con la natura diventando aggressivo fa paura. Come insegna la pandemia mondiale da Copronavorus che forse (ma ancora stiamo aspettando conferme) è stata generata dai pipistrelli.

La Vespa mandarinia è un insetto pericoloso anche per l’essere umano, perché possiede un pungiglione che arriva anche a 6 millimetri. Quindi per un soggetto allergico può risultare mortale. Invece in un soggetto normale, la puntura può determinare una reazione infiammatoria estesa e di dimensioni importanti.

Ora la stanno studiando i ricercatori della Washington State University, allarmati soprattutto per gli attacchi che questi insetti portano alle api. Non è chiaro come questo calabrone suia arrivato fino al Nord America, ma è possibile che sia stato attraverso un trasporto di merci. In ogni caso è certo che la Vespa mandarinia attacca gli alveari delle api, uccidendo quelle adulte e mangiando le larve. Un pericolo per l’uomo ma ancora di più per la produzione del miele e l’impollinazione.