Addio a Mimmo Sepe: lo storico comico del “Seven Show” aveva 65 anni. L’attore napoletano era molto attivo a teatro e aveva fondato una sua compagnia

E’ morto il comico Mimmo Sepe all’età di 65 anni. Quasi tutti lo ricordano per il suo ruolo all’interno del “Seven Show”, storico programma di intrattenimento locale negli anni 90′.

Sepe era molto conosciuto e apprezzato soprattutto a teatro dove aveva fondato una sua compagnia nel 1995, girando tutta Italia. In televisione le sue partecipazioni erano state sempre più marginali, ma il successo raggiunto con il “Seven Show” l’aveva accompagnato per diversi anni. Classica figura dell’uomo buono, grande e simpatico, aveva ricoperto il ruolo di comparsa anche in alcuni film

A dare la comunicazione della sua scomparsa è stato Corrado Taranto, suo grande amico e compagno di scena negli anni passati.

Domenico Sepe, in arte Mimmo, aveva iniziato la sua carriera teatrale a Napoli nel 1973, recitando nello spettacolo “I giovani del Vomero”. Dal 1979 entra a far parte del gruppo di Nino Taranto e Pietro De Vico, lavorando per il Teatro Diana.

Nel 1988 si aggiudica la IV edizione del Festival Nazionale del Cabaret di Loano e inizia ad approcciare con maggiore fortuna alla carriera televisiva. Dopo qualche comparsa per film di Lello Arena e Carlo Vanzina, la grande occasione arriva nel 1994 con il “Seven Show”. Quello che doveva essere solo un semplice programma regionale di nicchia, diventa ben presto un vero cult comico. Sepe ne diventa uno dei beniamini, lasciando un grande ricordo in tutti i telespettatori a livello nazionale.

