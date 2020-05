Più tempo per consegnare la dichiarazione dei redditi, da oggi 5 Maggio online la dichiarazione precompilata

Avremo a disposizione più tempo per presentare il 730, online oggi 5 maggio la dichirazione dei redditi precompilata da consegnare entro il 30 settembre. L’Agenzia dell’Entrate ha reso disponibile in rete il modello che presenta anche qualche novità, come la data di consegna. “E’ possibile visualizzare la dichiarazione precompilata 2020 direttamente da casa utilizzando Spid o le credenziali Fisconline e Inps. Dal 14 maggio sarà possibile accettarla, integrarla ed inviarla”. Questo è quanto si apprende dal sito.

Per chi deve incassare dei rimborsi, può presentare il modello a partire dal 31 maggio e sarà rimborsato dalla prima busta paga del mese successivo.

730 e bonus: le novità del Decreto Aprile

Come riporta Repubblica, il Decreto Aprile, che nelle intenzioni di governo accompagnerà la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, sta prendendo faticosamente forma. Tuttavia, le liti all’interno della maggioranza stanno rallentando i lavori e stanno facendo slittare, di giorno in giorno, l’uscita del decreto. In base a quanto si legge nella bozza del provvedimento, cambiano i requisiti reddituali e patrimoniali per ottenere il Reddito di cittadinanza. La soglia Isee, come riporta Repubblica, sale a 10 mila euro, mentre quella del patrimonio immobiliare sale da 30 mila a 50 mila. La soglia del patrimonio mobiliare salirà da 6 mila a 8 mila.