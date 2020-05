Ultimo costretto ad annullare le date del tour negli stadi, duro attacco al Governo italiano

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi è un giovane cantate del panorama italiano. Lui, come molti altri del mondo dello spettacolo, si è visto abbandonato a sé stesso dal Governo italiano. Vista la situazione, il dovuto distanziamento sociale e le restrizioni Ultimo si è visto costretto ad annullare il suo tour per gli stadi 2020. Era già nell’aria la notizia che questo pomeriggio il cantante ha confermato ai suoi fan. 24 anni e tanti ‘Sogni Appesi’ come recita la sua canzone, uno di questi stava per essere realizzato. A fine Maggio sarebbe partito con il tour da Bibione per terminare a Luglio a Roma, nella sua città natale.

Ultimo rinvia il tour, il duro attacco al Governo

Oggi avremmo dovuto iniziare le prove per i 15 stadi. Questa situazione ha spazzato via ogni nostra ambizione. Sono… Pubblicato da Ultimo su Lunedì 4 maggio 2020

Ultimo non le manda a dire al Governo. Sebbene all’inizio aveva scelto di tacere sull’argomento – di fatti non si è mai fatto vivo, destando anche preoccupazione tra i fan – il cantante romano non ha potuto fare a meno di dire la sua. “Il tour sarà rinviato – conferma Ultimo – probabilmente al 2021, ma il motivo di un ritardo della comunicazione non dipende né da me, né dalla mia agenzia dei concerti”. E poi l’attacco al Governo: “Dipende dal governo che forse non dà il giusto peso ed importanza alla musica e all’arte in generale”.

In merito alle tante voci sulla sua partecipazione al concerto del primo maggio, dice: “Poi però ci chiedono di cantare su instagram o in qualche trasmissione per alleviare il dolore alla gente, ma noi siamo la gente, almeno io mi colloco tra voi, tra noi”.