Come ogni anno, il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day. Quest’anno, causa Coronavirus, le iniziative proposte saranno fruibili da casa

Tra le saghe cinematografiche più importanti e conosciute di sempre, è impossibile non nominare Star Wars. Il capolavoro di George Lucas, nato nel 1977 con il primo capitolo e arrivato al nono (uscito lo scorso anno), conta milioni di fan in tutto il mondo. Come ogni anno, il 4 maggio è la data designata per festeggiare lo Star Wars Day.

La scelta non è casuale. Come tutti i fan sanno, una delle frasi più iconiche della saga è “Che la Forza sia con te“, motto dei cavalieri Jedi che, tradotto in inglese, diventa: “May the Force be with you”. Sfruttando un’assonanza tra Force e Fourth, si è deciso di celebrare il mondo delle Guerre Stellari il 4 maggio. Solitamente, vengono proposti diversi eventi e concerti in giro per il Mondo. A causa dell’emergenza Coronavirus, quest’anno non potrà essere così, ma ci saranno comunque iniziative fruibili direttamente da casa.

Star Wars Day 2020: le iniziative proposte

L’universo di Star Wars permetterà comunque ai propri fan di celebrare il 4 maggio, giorno dedicato alla saga di George Lucas. Disney+, in occasione dello Star Wars Day, ha deciso di rendere disponibile in streaming l’intera filmografia. Ai già presenti capitoli, è stato infatti aggiunto oggi anche “L’Ascesa di Skywalker”, l’ultimo dei nove. Disponibili anche i finali di stagione delle serie tv “The Mandalorian” e “Star Wars: The Clone Wars”.

Ma non finisce qui. Per celebrare questa giornata, Fortnite ha reso nuovamente disponibili in game le iconiche spade laser, che già erano state inserite per un evento lo scorso anno. Disponibili in sconto anche diversi videogiochi dedicati alla saga. Infine, in un momento così duro a causa dell’emergenza Coronavirus, i social la fanno da padrona. Tra varie iniziative e hashtag, gli utenti hanno deciso di rendere omaggio ai medici che lottano ogni giorno, ovviamente in chiave Star Wars.

