Roma colonia sarda, uno storico ha deciso di cambiare definitivamente quello che sappiamo su quanto accaduto centinaia di anni fa nella nostra penisola.

Roma sarebbe non più caput mundi, ma semplice colonia sarda. E’ questa la controversa tesi di uno storico sardo che ha da poco pubblicato un controverso libero che spiega la sua posizione. Secondo la sua ricostruzione, le tribù sarde avrebbero colonizzato tutta l’Italia a causa dell’incredibilmente favorevole posizione strategica sul Mediterraneo.

Gli isolani avrebbero ben presto imparato a navigare la acque che li circondavano ed avrebbero subito iniziato a fondare nuovi villaggi. “Il mare che univa e unisce la Sardegna al resto del Mediterraneo ha fatto correre le navi Shardana più veloci dei carri in ogni approdo”, sostiene Bartolomeu Porcheddu.

Roma colonia sarda, lo storico sovverte la storia d’Italia

Per lo storico sardo, quindi, una delle civiltà più importanti della storia antica sarebbe stata il frutto della colonizzazione sarda. E le prove della sua tesi sarebbero da cercare nella lingua e nell’origine di molte parole latine.

Per questo l’etimologia di parole romane come “Urbe”, “Patrizi”, “Plebei”, “Tevere”, “Tre Colli”, “Gladio” e “Centurioni” sarebbero da ricercare nelle influenze della lingua isolana. Tutte le tesi del professor Pocheddu sono rinchiuse in “Roma colonia Sarda”, il suo ultimo e controverso libro.

